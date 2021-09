Ronaldo vai ter de cumprir quarentena à chegada a Inglaterra

JN Hoje às 18:23 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo vai ter de cumprir cinco dias de quarentena à chegada a Inglaterra, depois de ter estado ao serviço da seleção nacional, da qual foi dispensado esta quinta-feira, antes de se juntar aos novos companheiros de equipa do Manchester United.

A informação foi esta tarde avançada pela "RTP3". Portugal integra a lista âmbar de países com restrições de entrada no Reino Unido, o que obriga a um isolamento de cinco dias.

Apesar da quarentena, o avançado luso poderá estrear-se no próximo jogo dos "red devils", agendado para 11 de setembro, frente ao Newcastle.

Refira-se que Cristiano Ronaldo foi dispensado da seleção, na sequência do cartão amarelo que viu na partida de quarta-feira frente à República da Irlanda, após o festejo do golo, e que o afasta do encontro de qualificação para o Mundial 2022 frente ao Azerbaijão.