Ronaldo volta a salvar o Manchester United

JN Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Os "red devils" bateram a Atalanta, depois de terem ido para o intervalo a perder por 0-2. Bruno Fernandes assistiu e CR7 marcou o golo da vitória.

O efeito Cristiano Ronaldo voltou a fazer-se sentir em Old Trafford, com o avançado português a ser decisivo para o triunfo do Manchester United sobre a Atalanta (3-2), esta quarta-feira.

Os "red devils" perdiam 0-2 ao intervalo, mas reagiram na segunda parte, a tempo de ainda conseguirem a vitória. Bruno Fernandes assistiu Rashford para o primeiro golo, antes de Maguire e Ronaldo consumarem a reviravolta. No outro jogo do Grupo F, que é liderado pelo United, o Villarreal bateu o Young Boys (1-4).

No Grupo G, o Lille, com José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka, empatou na receção ao Sevilha (0-0), resultado que beneficia o Red Bull Salzburg, o surpreendente líder, com sete pontos, após derrotar o Wolfsburgo (3-1).

Já no Grupo H, a Juventus segue 100% vitoriosa, depois de ir a São Petersburgo bater o Zenit (0-1). No segundo lugar segue o Chelsea, que goleou o Malmo, com quatro golos sem resposta.