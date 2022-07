Ronaldo voltou e a hipótese de ficar no United ganha força

Rui Almeida Santos Hoje às 09:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Com as portas dos colossos europeus fechadas, o internacional português estuda continuidade em Old Trafford.

Ronaldo voltou e o United ficou em suspenso. Depois de ter falhado a digressão de pré-temporada dos "red devils" na Tailândia e na Austrália, invocando motivos pessoais, Cristiano picou o ponto no regresso ao trabalho do plantel no centro de treinos do clube, em Manchester, mas não se apresentou sozinho. Jorge Mendes deu a cara junto do craque, fazendo disparar a especulação em torno do futuro do internacional português, de 37 anos.

Desiludido com o desempenho da equipa na época passada, que falhou o acesso à Liga dos Campeões, o avançado, que fez a sua parte ao apontar 24 golos em 38 jogos, abriu as portas a uma possível saída de Old Trafford para continuar a ser relevante no futebol europeu, mas os clubes que possivelmente veria como elegíveis para prosseguir a carreira fecharam-lhe a porta.