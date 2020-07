Rony Lopes cedido pelo Sevilha ao Nice

JN/Agências Hoje às 20:28 Facebook

O internacional português Rony Lopes vai jogar a próxima época nos franceses do Nice, por empréstimo dos espanhóis do Sevilha.

O extremo, de 24 anos, foi cedido por uma temporada, sendo que no final está prevista uma opção de compra fixada em 20 milhões de euros. Rony Lopes, que chegou à Andaluzia no verão passado oriundo dos gauleses do Mónaco, a troco de 25 milhões de euros, tem contrato com o Sevilha até 2024.

Na época de estreia, o português participou somente em 14 jogos oficiais, mas não marcou qualquer golo pelo conjunto orientado pelo ex-F. C. Porto Julen Lopetegui.

O português de origem brasileira vai reencontrar o francês Patrick Vieira, treinador que o orientou nos sub-23 do Manchester City.