Rosa Mota: "A morte de Fernando Gomes é uma perda muito grande"

Rosa Mota marcou, este domingo, presença no funeral de Fernando Gomes e recordou a última memória que teve com o antigo jogador do F. C. Porto.

"A morte de Fernando Gomes é uma perda muito grande. Espero que esta nova geração tenha aprendido o que o Fernando fez de bom. Teve grande ética e foi sempre amigo dos seus amigos", começou por dizer Rosa Mota, recordando a última memória que teve com o antigo atleta do F. C. Porto, que morreu no sábado, vítima de doença prolongada.

"Fico com a memória mais recente, que foi com o nosso vereador da Câmara Municipal do Porto, Cunha e Silva, que também já faleceu, que fez uma peça de teatro dos heróis da cidade e eu tinha de escolher uma pessoa. Escolhi-o e o Fernando disse que sim e estivemos os dois no palco do Rivoli. Vai ficar no coração de todos nós e obrigada por tudo o que fez", concluiu.