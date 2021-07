Rosier no Besiktas a título definitivo

JN Hoje às 21:03 Facebook

O Sporting resolveu mais um dossier no que toca à composição do plantel para 2021/22 pois vendeu Valentin Rosier ao Besiktas a título definitivo. O defesa chegou a Alvalade em 2019/20, mas nunca se conseguiu impor nos leões.

Depois de o francês ter cumprido um período de empréstimo aos turcos, na temporada transata, o clube de Istambul avançou para a compra do passe do por 5 milhões, que dão direito a 80% do passe do futebolista, que já soma 37 jogos e três golos pela sua nova equipa.

Rosier chegou ao Sporting em 2019/20, oriundo do Dijon, num negócio que também envolveu cinco milhões, mais o passe de Mama Baldé, mas falhou em conseguir fazer parte das escolhas habituais dos treinadores com quem conviveu. Chegou com Marcel Keizer ao leme, mas nem o holandês, nem Silas, Leonel Pontes ou Ruben Amorim apostaram no defesa lateral, o que obrigou Rosier a procurar a felicidade noutras paragens.

O ano passado foi bastante utilizado no Besiktas, tendo somado algumas boas prestações, mas a qualidade apresentada por Pedro Porro em 2020/21, acrescentando a contratação de Ricardo Esgaio e do jovem Gonçalo Esteves, foram motivos suficientes para que Rosier tenha ficado sem qualquer hipótese de integrar o plantel leonino.