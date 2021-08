Rossi despede-se no final da temporada

JN Hoje às 16:45 Facebook

Valentino Rossi (Aramco Racing Team VR46) vai-se retirar da competição de MotoGP, no final desta temporada, a 26.ª da carreira do italiano no circuito Mundial.

"El Dottore", de 42 anos foi nove vezes campeão - seis em MotoGP, uma em 500, uma em 250 e uma em 125 -, tendo acumulado um total de 115 vitórias, desde a estreia, em 1996.

Assim, o GP de Valencia, agendado para 14 de novembro, deverá ser o seu último.

"É um momento muito triste. É difícil saber que no próximo ano não estarei por aí a correr numa moto. Foi uma longa viagem, da qual gostei muito, faço isto há 30 anos. Mas a minha vida vai mudar. Nesta profissão os resultados fazem a diferença, por isso penso que agora é a decisão certa", anunciou.

Relativamente ao futuro o número 46 deixou tudo em aberto: "Sou piloto e adoro correr com carros também, mas ainda nada está decidido. Tenho a minha equipa, o meu irmão [Luca Marini] vamos ver", afirmou Rossi.

A prestação de "El Dottore" não tem sido de acordo com o que o piloto já nos acostumou e, no momento, está na 19.ª classificação, com apenas 17 pontos.