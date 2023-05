Rovanpera perto do pleno e com a mão no troféu

O campeão do Mundo de ralis, Kalle Rovanpera, está muito perto de conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Rali de Portugal, depois de ter dado, este sábado, uma autêntica lição de pilotagem, vencendo cinco das sete especiais da segunda etapa da prova lusa.

O finlandês já tinha terminado o dia de sexta-feira na liderança, mas com uma vantagem (dez segundos) que deixava tudo em aberto e não permitia levantar o pé nas classificativas do Norte do país.

Rovanpera fez isso mesmo e teve uma manhã de sábado absolutamente perfeita, vencendo em Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, antes de repetir o sucesso, já depois do almoço, em Vieira do Minho. A vantagem em relação a Dani Sordo subia para 55 segundos, o que permitiu ao homem da Toyota relaxar um pouco.

De volta a Amarante, na segunda passagem pela mais longa classificativa de todo o rali, Rovanpera teve de se contentar com o segundo lugar, mas perdeu apenas 0.7 segundos para o espanhol da Hyundai, dando o troco logo de seguida em Felgueiras 2, garantindo o quinto sucesso do dia.

A segunda etapa terminou com a sempre espetacular superespecial de Lousada, que contou com casa cheia no circuito da Costilha. Os pilotos defrontaram-se em duelos que levaram o público ao rubro e Sordo aproveitou para dar uma alegria aos muitos espanhóis que se deslocaram propositadamente a Lousada.

Com pouco a ganhar e muito a perder numa pista de apenas 3,36 quilómetros, Rovanpera não arriscou nada e acabou por registar o pior tempo entre os Rally 1, mas mesmo assim só perdeu 1.9 segundos para Sordo.

Com o segundo dia concluído, o campeão do Mundo parte para a última etapa do Rali de Portugal, este domingo, com uma confortável vantagem de 57.5 segundos em relação a Sordo e mais de um minuto para Thierry Neuville que foi recuperando terreno e destronou o também piloto da Hyundai Esapekka Lappi do lugar mais baixo do pódio.

Depois do abandono, devido a problemas mecânicos, de Miguel Correia, Armindo Araújo está bem mais tranquilo na luta pelo estatuto de melhor luso no Rali de Portugal depois de, na sexta-feira, já ter garantido a pontuação máxima para o Campeonato de Portugal de Ralis.