Rovanpera salta para o topo antes da superespecial do Porto

Depois de ​​​​​​​Elfyn Evans ter alargado a vantagem nas três especiais da manhã deste sábado, a história mudou completamente após o almoço e Kalle Rovanpera é o novo líder do Rali de Portugal 2022.

O finlandês entrou para as segundas passagens pelos troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante a 18,4 segundos do piloto galês, diferença que se baixou para os 6,6 segundos antes de Amarante 2.

Depois de se terem visto uns pingos de chuva nas duas primeiras especiais da tarde, as condições pioraram na altura de enfrentar, pela segunda vez, os 37,24 quilómetros de Amarante.

Os pilotos que partiram primeiro tiveram um pouco mais de sorte com o tempo, o que justifica que Rovanpera - o penúltimo dos WRC a sair para a especial -, tenha alcançado apenas o segundo melhor tempo, a 16 segundos de Thierry Neuville, que apanhou o piso mais seco, mas o mais importante foi a diferença em relação a Evans.

O galês perdeu 13 segundos para o líder do Mundial e entregou a liderança ao companheiro de equipa na Toyota, cuja vantagem está apenas nos quatro segundos.

"A liderança soa bem. Foi uma especial complicada, sobretudo com pneus duros, mas acho que podemos estar satisfeitos", comentou Rovanpera, no final do troço.

A partir das 19.30 horas é tempo de seguir a superespecial do Porto, na zona da Foz, mas os 3,3 kms de extensão não devem ter reflexos na classificação geral, muito embora a liderança esteja presa por um fio.