Rovanpera vence Rali de Portugal e voa para o topo

O finlandês Kalle Rovanpera garantiu, este domingo, a vitória no Rali de Portugal e subiu à liderança do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O piloto da Toyota festejou pelo segundo ano consecutivo em solo luso e aproveitou a ausência de Sébastien Loeb e a desistência de Elfyn Evans para saltar para o topo da classificação do Mundial.

Depois de uma exibição absolutamente extraordinária na etapa de sábado, vencendo cinco das sete classificativas disputadas, o campeão do Mundo tinha praticamente um minuto de vantagem para gerir este domingo e fê-lo sem problemas de maior, sendo o segundo mais rápido na especial de Paredes, conquistada por Katsuta Takamoto, e vencendo a primeira passagem por Fafe.

Os 22,2 quilómetros de Cabeceiras de Basto representavam o maior desafio do dia e foi notória a gestão de ritmo feita pelos principais favoritos, o que permitiu a Ott Tanak ser o mais rápido, com Rovanpera a ver a vantagem em relação a Dani Sordo baixar para 47.8 segundos, margem mais do que suficiente para defender a liderança nos derradeiros 11,18 quilómetros cronometrados.

A 56.ª edição do Rali de Portugal terminou, como sempre, com a segunda passagem por Fafe e foi perante milhares de adeptos que Rovanpera somou a décima vitória em especiais, arrecadando, assim, os cinco pontos extra da "power stage", enquanto Ott Tanak foi segundo e Esapekka Lappi terceiro.

Rovanpera salta então para o topo do Mundial WRC, com 98 pontos, enquanto Ott Tanak ficou em quarto na geral, mas com a segunda posição na "power stage" passou a somar 81 pontos, saltando para segundo no campeonato, à frente de Sébastien Ogier e Elfyn Evans, ambos com 69.

Em WRC2, Oliver Solberg bem tentou recuperar do minuto de penalização que lhe tinha sido aplicado por fazer piões na superespecial de Lousada, atacou ao máximo mas acabou por perder a categoria para Gus Greesmith por 1.2 segundos.