Rovanpera voa em tarde de domínio finlandês

Kalle Rovanpera é líder do Rali de Portugal, após ser o mais regular nas oito especiais da primeira etapa da quinta prova do Campeonato do Mundo WRC. O finlandês da Toyota venceu três dos troços disputados no Centro do país e beneficiou dos azares alheios para se colocar numa excelente posição de forma a repetir a festa que fez no nosso país em 2022.

O equilíbrio foi a nota dominante das primeiras passagens pelas classificativas de Lousã, Góis e Arganil, com Pierre-Louis Loubet e Ott Tanak a serem os líderes, mas a história começou a mudar depois de almoço.

A segunda passagem pelo troço da Lousã custou um pneu furado a Tanak e o piloto estónio entregou a liderança a Dani Sordo, mas a dança das cadeiras não se ficaria por aqui, já que Rovanpera destronou o espanhol em Góis 2, vencendo, de seguida, a segunda passagem por Arganil.

O também finlandês Esapekka Lappi tinha sido o mais rápido em Lousã 2 e repetiu o feito em Mortágua, a sétima classificativa do Rali de Portugal, que ficou marcada pelo aparatoso despiste de Elfyn Evans, líder do Mundial - em igualdade com Sébastien Ogier -, felizmente sem consequências físicas, tanto para o piloto galês como para o co-piloto.

O primeiro dia de ação do Rali de Portugal 2023 terminou com a superespecial da Figueira da Foz, que marcou o regresso, 26 anos depois, da cidade ao mapa do Mundial WRC. Os 2,28 quilómetros não podiam fazer grandes diferenças entre os candidatos ao triunfo final.

Depois de Rovanpera e Lappi terem garantido uma tarde 100% finlandesa, o princípio da noite mostrou Dani Sordo como o mais forte na Figueira da Foz, batendo Ott Tanak por 0.7 segundos.

Contas feitas entre os pilotos que disputam o Campeonato do Mundo WRC, Rovanpera parte para o segundo dia de Rali de Portugal - que se disputa este sábado com as duplas passagens por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, antes de terminar na superespecial de Lousada - com 10.8 segundos de vantagem sobre Sordo, enquanto Thierry Neuville fechou o pódio do primeiro dia, a 26s do campeão do Mundo.