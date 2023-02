RP/Paredes/Boavista​​​​​​ ​relança ambições com aposta na juventude

Mais de metade dos elementos da equipa para 2023 têm menos de 24 anos seguindo a longa tradição de lapidar de talentos executada pela formação axadrezada. O experiente César Fonte (ex-Kelly/Simoldes/UDO) é reforço com maior peso para a nova época.

Depois de um ano passado de alguma turbulência, tanto para a equipa como para o ciclismo nacional, a equipa da Rádio Popular/Paredes/Boavista apresentou o seu projeto para 2023, com um grupo que pretende "acompanhar os pressupostos de uma época que será época diferente".

O diretor desportivo José Santos, que cumpre o seu 37.º ano consecutivo no comando da formação axadrezada, reuniu um plantel com 11 corredores, onde pontifica uma mescla entre juventude e experiência que, segundo o técnico, é uma das premissas da sua equipa.

"Sempre foi a minha filosofia ir buscar jovens, trabalhar com eles e fazê-los crescer. Durante alguns anos essa estratégia foi subestimada, mas voltamos à tradição. Somos a equipa em Portugal que mais ciclistas lançou para o escalão World Tour e Continental. Vamos retomar essa estratégia que para nós é importante, sobretudo neste momento da modalidade", disse o responsável.

As palavras do diretor são sustentadas com a contratação de três jovens com menos de 20 anos - Afonso Luz, Tiago Nunes e João Martins - a que se juntam, também, dois novos elementos de 23 anos, Tiago Leal (ex-Kelly/Simoldes/UDO) e o espanhol Rául Rota (ex-Manuela Fundación).

No entanto, para que haja um equilíbrio, a Rádio Popular/Paredes/Boavista apresentou como reforço de peso o experiente César Fonte (ex-Kelly/Simoldes/UDO), que José Santos acredita que será uma das vozes de comando. "É importante essa experiência para enquadrar os mais novos no pelotão. Os nossos jovens precisam sempre de uma referência que os guie", analisou o técnico.

Todos estes novos elementos juntam-se aos grandes pilares da equipa, Hugo Nunes e Luís Fernandes, que transitam da época passada, tal como o promissor Pedro Miguel Lopes. Os espanhóis Guillermo Garcia e Vicente Hernaiz também seguem com o emblema axadrezado ao peito.

Também os grandes parceiros da equipa, a Rádio Popular e Câmara Municipal de Paredes, continuam associados ao projeto, algo que José Santos aponta como um sinal de credibilidade ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

"E muito importante continuarmos a ter confiança dos nossos patrocinadores, mas também dos muitos adeptos da nossa equipa. Este nosso projeto tem prestado um bom contributo ao desenvolvimento da modalidade em Portugal", rematou José Santos.