RTP, SIC e TVI partilham direitos do Euro2020 com SportTV

A RTP, SIC e TVI anunciaram esta quarta-feira que vão partilhar os direitos de transmissão do Euro2020, através de uma parceria com a SportTV, com a estação pública a transmitir a final.

Em comunicado, a SportTV refere que, "mantendo a totalidade da transmissa~o dos jogos do Euro2020, mais de metade em exclusivo, garantiu o acesso a todos os portugueses à referida competição, através de uma parceria com a RTP, SIC e TVI, para a transmissa~o em sinal aberto de alguns jogos, que se realizara~o entre 11 de junho e 11 de julho" deste ano.

A RTP adquiriu o direitos de transmissão em sinal aberto (gratuito) para oito jogos do Euro2020, onde se inclui "o jogo da final" e na fase de grupos "um dos grandes clássicos dos europeus, o jogo que vai colocar frente-a-frente Portugal e França", refere a estação pública, em comunicado.

A RTP irá transmitir quatro jogos na fase de grupos (entre 12 e 23 de junho), um jogo dos oitavos de final, um jogo dos quartos de final e uma das meias finais.

"Desta forma, a RTP irá contribuir para que todos os portugueses possam assistir à competição que, pela primeira vez, se irá disputar em 11 cidades europeias", refere a estação pública.

Já a SIC vai transmitir cinco jogos: Hungria-Portugal (15 de junho), Inglaterra-Escócia (18 de junho), dois jogos dos oitavos de final e um dos quartos de final.

"A estação do grupo Impresa volta assim a transmitir jogos da fase final do campeonato europeu, em que Portugal defende o seu título de campeão", refere a SIC, em comunicado.

Por sua vez, a TVI irá transmitir 12 jogos em direto e em sinal aberto.

"Para esta competição, e ciente da importância de levar aos espetadores o melhor do futebol europeu, a TVI foi o canal generalista que adquiriu o maior número de jogos, que serão transmitidos em direto e em sinal aberto: oito jogos da fase de grupos, incluindo o jogo de abertura, dois jogos dos oitavos de final, um jogo dos quartos de final e um jogo das meias-finais", refere a estação do grupo Media Capital.

A Sport TV será o único canal em Portugal "a transmitir a totalidade do Euro, nos 51 jogos disputados", refere.

"Esta parceria com a RTP, SIC e TVI salvaguarda aquela que sempre foi a primeira prioridade da Sport TV: garantir o acesso de todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título", afirma Nuno Ferreira Pires, presidente executivo da Sport TV, citado em comunicado.

"Após aquele que foi um ano de enormes desafios para todos os portugueses, acreditamos que esta é a solução mais correta para que todos possamos apoiar a Seleção Portuguesa. Acredito que Portugal tem todas as condições para renovar o título de campeão europeu, e queremos por isso convidar todos os portugueses a apoiar e acompanhar desde já a nossa extraordinária seleção nacional", rematou.