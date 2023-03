Ruben Amorim: "A época não tem corrido como pretendido, mas o clube está melhor preparado"

O treinador do Sporting salientou a importância de vencer na conferência de antevisão ao encontro com o Portimonense (sábado, às 18 horas), a contar para a 23.ª jornada da Liga. Ruben Amorim parabenizou ainda os sub-19 leoninos pela passagem aos quartos de final da Youth League e admitiu ter conversado com o novo selecionador Nacional, Roberto Martínez.

"Queremos começar outra sequência vitoriosa. O Portimonense pode-se apresentar de várias maneiras e mesmo com dificuldades, o Paulo Sérgio faz um trabalho muito bom. Este é um momento importante da época e é importante manter a boa sequência de resultados. As segundas voltas são sempre mais complicadas porque toda a gente precisa dos pontos, mas isso tem de ser um estímulo para nós. Há que ter noção que não ganhámos alguns jogos que devíamos ter ganho, por isso amanhã é preciso fazer mais", começou por explicar Ruben Amorim, que destaca a profundidade do plantel para poder adotar estratégias diferentes em cada partida.

"Nós não poupamos jogadores. Fazemos a rotatividade porque temos jogadores de qualidade e podemos fazer alterações mediante o que sentimos que precisamos em determinado jogo. Quando os jogadores jogam mal sou o primeiro a defendê-los, por isso é preciso relativizar as boas exibições. O Trincão não ganhou o direito de jogar pela exibição, porque isso ganha-se durante a semana. Todos trabalham por um lugar, depois cabe-me a mim escolher quem joga", disse o técnico.

PUB

Após o triunfo do Sporting contra o Ajax (5-1) na Youth League, que permitiu o aceso aos quartos de final, Amorim parabenizou os jovens, salientando as exibições dos elementos da equipa A que foram ajudar a equipa na Liga dos Campeões jovem.

"Parabéns a toda a gente na formação. O trabalho ainda não está feito, mas os miúdos estão cada vez melhores e é bom ver que há jogadores como o Chermiti que ainda podiam jogar na Youth League mas já estão em patamar superior. Mateus Fernandes, Fatawu ou Esteves mostraram que mesmo jogando num escalão inferior sabem da importância de dar tudo, porque, de um momento para o outro, podem ser titulares na equipa A".

No jogo da Youth League o selecionador Nacional, Roberto Martínez, esteve entre Frederico Varandas e Ruben Amorim, na bancada, e o técnico dos leões revelou ter fico agradado com o belga. "Falei com o Roberto Martínez e trocámos algumas palavras sobre futebol, dei a minha opinião, mas penso que o irá fazer com outros treinadores. Meto sempre uma cunha por todos os meus jogadores. Há pessoas que falamos durante dois minutos e gostamos e eu gostei do mister Roberto Martínez que certamente irá cometer erros, irá fazer coisas boas, por isso estamos todos com ele e desejo-lhe a melhor sorte", afirmou.

O treinador do Sporting voltou a admitir que "a época não está ao nível das expectativas", realçando a necessidade de vencer para continuar na perseguição aos lugares de acesso direito à Champions, mas acredita que o clube está melhor preparado do que quando chegou.

"A época não tem sido como pretendíamos, não só pelas saídas, mas os adeptos têm de olhar para o copo meio cheio. O clube está mais estável, tem melhores condições financeira, a formação demonstrou que tem talento a surgir, o clube está melhor preparado para as adversidades e o treinador tem de fazer o seu trabalho. Uns anos sofrem uns, outros anos sofrem outros", afirmou Amorim.

No entanto, o Sporting já contemplou todos os cenários possíveis e já está a pensar na construção do plantel para 2023/24. "Perdemos quatro titulares este ano porque as ofertas foram grandes e os jogadores quiseram sair. Não temos as condições que os outros têm, mas toda a gente no clube está a fazer o melhor para montar a melhor equipa. Sabemos que temos de ter um plano A e um plano B, dependendo da entrada na Liga dos Campeões. O ano passado pensámos uma coisa e não aconteceu, por isso, por enquanto, o principal é o treinador manter-se aqui", concluiu.