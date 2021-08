Rúben Amorim: "A época que passou passou. São fases diferentes e agora tudo pode mudar"

Em antevisão ao encontro com o Vizela, a contar para a primeira jornada da Liga, o técnico do Sporting, Rúben Amorim, avisou a equipa para não baixar a guarda. O jogo está marcado para as 20.15 horas desta sexta-feira, no Estádio de Alvalade, e representa o primeiro encontro dos leões na principal prova de futebol nacional, como campeão.

"A época que passou passou. São fases diferentes e agora tudo pode mudar ao contrário. Temos de estar muito atentos e vamos defrontar o Vizela, que conhecemos do CNS, quando estava no SC Braga B. Se não estivermos na máxima força podemos perder jogo. Dissemos aos jogadores para esquecerem a Supertaça e concentrarem-se neste primeiro jogo. Esta é uma equipa com espírito muito forte, que nada tem a perder", alertou o treinador da formação leonina.

O jovem treinador alertou para a necessidade de "correr mais do que o adversário", para não dar azo a possíveis surpresas e abordou o regresso do público a Alvalade, salientando que os jogadores estão "preparados para isso". "Provaram-no na Supertaça. Não houve assobios, é verdade, mas sofremos o primeiro golo e deram a melhor resposta. Sabemos que haverá momentos em que a equipa vai ouvir assobios, mas isso faz parte. Somos o Sporting e temos de lidar com isso com naturalidade", referiu.

As principais baixas para este encontro são os habituais titulares das laterais em 2020/21, Nuno Mendes e Pedro Porro, que deverão ser substituídos por Ricardo Esgaio e Rúben Vinagre.