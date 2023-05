Ruben Amorim: "A equipa de arbitragem complicou um bocadinho"

Ruben Amorim considerou que o Sporting foi a única equipa a querer ganhar no jogo com o Marítimo e não se mostrou preocupado por não poder contar com Adán no clássico com o Benfica.

"Acho que a equipa de arbitragem complicou um bocadinho, porque um assinalou falta. O outro, não. Depois, voltou a apontar-se para o círculo, depois foi-se ao VAR. Entretanto, o Adán foi expulso. Foi isso que vi, uma confusão, mas nem vi o lance. Vi o que toda a gente viu. Eu não consegui perceber os lances. A partir do golo, até do nosso golo, aquilo virou tudo confusão e não consegui perceber os amarelos e o resto. Tenho de ver os lances, para perceber", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que o Sporting foi um justo vencedor.

"O golo do Marítimo tirou-nos alguma tranquilidade e custou a desenvolver o jogo. O Marítimo, depois confortável no jogo e nós, numa época difícil, com o ambiente no estádio a ficar sem paciência e alguns jogadores a sentir isso. O Ousmane sentiu muito, todos sentiram. A estratégia deixou de surtir efeito porque, depois do golo do Vítor Costa, ele deixou de saltar no Héctor Bellerín e estava o Ousmane e o Héctor marcados por um jogador e faltava sempre alguém no meio. Alterámos para a segunda parte e, depois, foi um jogo de sentido único. Mesmo assim, o Marítimo tem uma ocasião. Acaba por ser uma vitória justa, não porque o Sporting jogou muito bem, mas foi a equipa que realmente quis ganhar. Por tudo o que foi o desenrolar do jogo, não jogando muito bem, vitória justa. Adán fora do clássico? Perfeito para ver o Franco Israel num jogo de alto nível. Olhar para o copo meio-cheio", concluiu.

O Sporting venceu (2-1), este sábado, em Alvalade, o Marítimo em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Vítor Costa, Matheus Costa, na própria baliza, e Coates marcaram os golos do encontro. Adán foi expulso e final do jogo ficou marcado por confusão e Paulinho na baliza.

Com este resultado, os leões mantêm o quarto posto, com 70 pontos, menos um do que o Sporting de Braga, terceiro e que no domingo recebe o lanterna-vermelha Santa clara. Já o Marítimo continua no antepenúltimo lugar e em posição de play-off, com 23 pontos, a cinco do Estoril Praia, primeira equipa fora da zona de perigo, com mais três do que o Paços de Ferreira, primeira equipa em zona de despromoção, e mais quatro do que o Santa Clara, último.