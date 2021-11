Ruben Amorim: "A equipa está bem, isto dá-nos algum conforto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do triunfo diante do Paços de Ferreira, o treinador do Sporting considerou que o resultado foi justo e salientou que a equipa está confiante pelos resultados conseguidos.

"Entrámos muito bem na primeira parte, chegámos muitas vezes a zona de finalizações e devíamos ter definido melhor aí. Depois deixámos partir o jogo e isso não foi bom para nós, porque permitimos algumas saídas do Paços, mas no essencial tivemos sempre o jogo controlado. Na segunda parte, tínhamos de fazer golo e mais uma vez uma bola parada trabalhada para nós permitiu-nos abrir o resultado. Depois disso, estivemos melhores no jogo, fizemos o segundo jogo e controlámos a partida até ao fim. Uma palavra particular para o Tabata, que entrou muito bem e ajudou a equipa a ganhar o jogo. Aliás, os jogadores que entraram trouxeram coisas ao jogo e eu fiquei muito satisfeito", começou por dizer Ruben Amorim, destacando a confiança do clube de Alvalade.

"A equipa está bem, isto dá-nos algum conforto, estamos confiantes nos jogos, mas também precisamos de descansar agora um bocadinho e mudar o chip. Temos de parar, olhar para a paragem anterior, que foi benéfica para nós depois de uma derrota com o Dortmund e de um jogo muito difícil com o Arouca, por isso vamos descansar, vamos preparar o que aí vem e quem tiver de jogar nas seleções, joga", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este domingo, o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, em jogo da 11.ª jornada da Liga. Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves marcaram os golos. Com esta vitória, o clube de Alvalade volta a "colar-se" ao líder F. C. Porto, que venceu nos Açores o Santa Clara por 3-0, e ambos somam 29 pontos. Já o Paços de Ferreira é 11.º, com 11 pontos.