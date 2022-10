Ruben Amorim: "A equipa está mais perto de ganhar com Adán na baliza"

Na antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã, às 15.30), para a nona jornada da Liga, o treinador do Sporting informou que Adán vai ser o titular e destacou a falta de experiência do plantel como justificação para a falta de regularidade nos resultados.

"Quero é ganhar ao Santa Clara. Olho objetivamente para a capacidade dos nossos guarda-redes. Percebo, porque já fui jogador que há momentos em que eles precisam de ajuda. Entendo que o Adán deve continuar na equipa pela forma como trabalha. Acho que a equipa está mais perto de ganhar com ele na baliza", explicou Ruben Amorim.

Cotado como uma das maiores promessas do plantel leonino, o crescimento de Mateus Fernandes esteve em análise e o técnico do Sporting deu a entender que o médio pode estar perto de se tornar uma opção mais regular.

"O Mateus Fernandes teve um grande crescimento e está pronto para entrar na equipa. Se fosse há dois anos se calhar já lá estava, agora é mais difícil pelo crescimento do plantel. Não dou nada a ninguém, faço gestão nas outras competições por causa da gestão física. Mateus Fernandes é o futuro e o presente do Sporting", disse.

Após uma pesada derrota contra o Marselha (4-1), em jogo da Liga dos Campeões, Amorim destacou a inexperiência como principal fator responsável pelo desaire. "O facto de sofrermos um golo, como o do Marselha, fez-me pensar que falta alguma experiência para os momentos em que é preciso mais calma. Tento gerir as personalidades da equipa porque quando estamos bem somos uma equipa muito atrevida. Se o Adán, que tem a experiência que tem, teve dificuldades em ultrapassar o mau momento, portanto é normal que os mais jovens sintam o mesmo. Sinto que nos falta alguma experiência, porque temos qualidade de jogo", concluiu.

O Santa Clara-Sporting, disputado nos Açores, terá arbitragem de Artur Soares Dias e videoarbitragem de Hélder Malheiro.