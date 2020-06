Rúben Amorim: "A equipa precisava de algum tempo para limpar a cabeça"

JN Hoje às 19:02 Facebook

Rúben Amorim fez, esta tarde de quarta-feira, a antevisão da partida de amanhã com o V. Guimarães, pelas 21.15 horas, no estádio D. Afonso Henriques.

A conferência de Imprensa abriu com o boletim clínico, com os leões a informarem que Joelson Fernandes é baixa para a deslocação ao Minho, devido a ter sofrido um traumatismo que resultou numa contusão no joelho esquerdo, juntando-se a Wendel e Luiz Phellype no rol de indisponíveis para o treinador.

A afirmação do presidente Frederico Varandas sobre o jovem Matheus Nunes "pagar a contratação" do técnico leonino não parece ter causado grande impacto em Rúben Amorim.

"A pressão para mim é sempre a mesma, desde o primeiro dia. É a pressão de ser treinador do Sporting. O Matheus Nunes vai pagar uma casa à mãe, vai ajudar a família e só tem de se preocupar com o que vai fazer com a camisola do Sporting quando a bola começar a rolar, o resto é preocupação do treinador. E é bom que o Sporting tenha um presidente que acredita nos miúdos. Nós vamos dar tempo e ele vai formar-se como jogador, com toda a calma", atirou o técnico.

Tempo foi também o que a pandemia e a consequente paragem dos campeonatos permitiu ao treinador leonino ter para conhecer os cantos à casa e os jogadores. E explica: "Foram dois a três meses atípicos, deu tempo para ver como funcionava o clube e conhecer jogadores, fazer trabalho específico com jogadores de formação que precisam de adaptação mais rápida do que estávamos à espera. Foi período longo mas não foi uma pré-época, houve muito trabalho individual. Tomar as precauções para que não tivessem problemas. Nem puderam jogar ténis, correr na rua, é complicado. Tivemos mais tempo, iríamos jogar contra Guimarães com uma semana de trabalho e vamos enfrentar com duas ou três semanas de trabalho coletivo, isso dá-nos alguma vantagem".

Após ser conhecida a data de reinício da Liga, Rúben Amorim avançou que o trabalho "foi mais fácil". "O foco já estava colocado no regresso. Estou ansioso pelos jogos. Equipa evolui também com os jogos e esta equipa precisa de jogos para ver em que ponto é que está", acrescentou.

Pouco benéfico para o treinador do Sporting é ter de se jogar à porta fechada. "Jogar sem público não é vantagem para ninguém. Preferia jogar com estádio cheio, mesmo que fossem só adeptos do V. Guimarães. O jogo perde muita graça. Nenhum jogador do Sporting estará contente", salientou.

E sobre o adversário fez vários elogios. "Tem excelentes jogadores, um excelente treinador e vinha num grande momento de forma. Isso pode mudar alguma coisa. Quando parou estava num grande momento. O jogo será muito complicado, jogadores livres, felizes por voltar a competir. É um excelente teste, vai-nos testar em todos os momentos. Tem muita transição, joga muito futebol. Com um plantel muito vasto, vai ser um excelente jogo para recomeçar o campeonato", completou Rúben Amorim.