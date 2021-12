Rúben Amorim: "A expulsão ajudou-nos a dominar muito mais o jogo"

JN Ontem às 23:46 Facebook

O treinador do Sporting mostrou-se satisfeito com o triunfo por 3-1 sobre o Portimonense, esta quarta-feira, em jogo da 16.ª jornada da Liga Portugal.

"O jogo foi exatamente o que estávamos à espera. Mérito do Portimonense. Entramos bem nos primeiros sete minutos, que não é muito tempo, depois tivemos umas transições do Portimonense que nos criaram algumas dúvidas, depois o golo do Portimonense e estivemos algo precipitados, também porque esta equipa não costuma estar a perder em casa e principalmente na primeira parte", começou por analisar Ruben Amorim.

E prosseguiu: "Sentimos um pouco, mas tentámos. Depois tomámos conta do jogo. Na segunda parte entrámos fortes, criámos ocasiões, não conseguimos marcar e a expulsão ajudou-nos a dominar muito mais o jogo. Estivemos bem a arranjar espaços, a não ter tanta pressa com a bola e chegámos aos golos com naturalidade".

O técnico leonino deixou elogios ao adversário. "O Portimonense foi forte nas bolas para o Candé, o Candé na segunda bola para o Nakajima, como tínhamos falado na antevisão. O Fabrício é muito inteligente nas movimentações. Mérito para o Portimonense nestas dificuldades, mas penso que é uma vitória justa", salientou.

Sobre os assobios a Paulinho, autor esta noite de quarta-feira de um hat-trick, terem sido silenciados com a exibição frente ao Portimonense, Rúben Amorim recordou que "foram os adeptos que há uns meses o apoiaram quando ele falhava golos ou atirava ao poste". "Sempre estive satisfeito com o Paulinho. Obviamente ele tem de fazer os golos, mas é a pessoa que sofre mais com isso e não é nada uma vitória pessoal. É uma vitória da equipa, dos jogadores que gostam do Paulinho e dos adeptos que sempre o apoiaram. É uma vitória do Sporting esta noite, quer no resultado desportivo, quer nos golos do Paulinho", complementou.

Apesar de encerrar o ano de 2021 com 80% de vitórias nos jogos disputados e três títulos - o principal no campeonato -, o treinador sportinguista acredita que é possível fazer ainda melhor no novo ano. E explicou: "É possível fazer melhor, não chegámos aos 100% nem aos 90%. Sabemos que é muito difícil manter o registo, mas é possível fazer muito melhor. Temos de olhar para isso e fazer muito melhor, sabendo que é jogo a jogo. se formos pensar no primeiro jogo em ter uma média de vitórias muito grande não vamos conseguir cumprir os nossos objetivos. O que temos de pensar é vencer o Santa Clara [7 de janeiro], preparar bem esse jogo, descansar um pouco a cabeça, porque a época é desgastante e vamos entrar num ciclo com muitos jogos. É sempre possível fazer melhor, e não digo só nos resultados. Podemos crescer como equipa, pensando jogo a jogo".

Sobre o clássico desta quinta-feira, Ruben Amorim diz que vai ser o jogo "sempre com uma camisola verde". "Não sei se vou conseguir ver o jogo, porque com os meus filhos em casa é sempre mais difícil, mas sempre com uma camisola verde, a pensar verde e a pensar no Santa Clara. Além vai perder pontos e vamos ganhar vantagem sobre alguém, até podem ser os dois e depois, pensando jogo a jogo vamos levando assim o campeonato, sabendo que é importante os rivais perderem pontos. Estamos confortáveis a seguir a esta vitória", finalizou.