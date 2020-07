Rúben Amorim: "A melhor coisa que fiz foi vir para o Sporting. Venha a próxima época"

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Rúben Amorim considerou que o Sporting jogou melhor e que não merecia a derrota frente ao Benfica. Mas disse que é hora de começar um novo capítulo, dirigindo a atenção para a próxima época.

Apesar da derrota, Rúben Amorim referiu, na conferência de imprensa após o encontro com as águias, que a sua equipa jogou melhor e que não merecia este resultado. "O futebol é assim. Hoje foi uma bota do Matheus que meteu o Vinícius em jogo e tudo poderia ter sido diferente", referiu o técnico.

Amorim mostrou-se contente com a exibição dos seus jogadores, especialmente dos "miúdos", que considera terem jogado bem, destacando não haver falta de ambição. "Jogaram melhor, tiveram melhores princípios, mas vale o que vale, a classificação é que manda", disse.

Apesar de falhar o objetivo de garantir o terceiro lugar, que daria o acesso direto à Liga Europa, o ex-treinador do S. C. Braga não tem dúvidas quanto à mudança para Alvalade: "Se há coisa que tenho certeza é que a melhor coisa que fiz foi vir para o Sporting. Venha a próxima época. Estou preparado e espero que os sportinguistas também estejam. Estou feliz da vida, motivado e mais convencido hoje do que quando cheguei ao Sporting."