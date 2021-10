Ruben Amorim: "A melhor forma de recuperar para o Besiktas é ganhar o jogo"

Na antevisão do embate com o V. Guimarães, a contar para a décima jornada da Liga, Ruben Amorim quer que a equipa ganhe para ir com outro ânimo para o embate da Liga dos Campeões, contra o Besiktas. Além disso o técnico do Sporting mostrou-se bastante feliz com a renovação de Pedro Gonçalves.

"Amanhã vai jogar a melhor equipa. O principal foco sempre foi o campeonato. E é o próximo jogo. O Vitória de Guimarães é uma grande equipa, vai apresentar-se na máxima força e temos de vencer. A melhor forma de recuperar para o Besiktas (Liga dos Campeões) é ganhar o jogo do campeonato, relaxar, digamos assim, dessa parte e encarar o jogo com outro ânimo", acredita Amorim.

Um dos tópicos do dia é a renovação de Pedro Gonçalves, até 2026, algo que deixa o treinador dos leões bastante satisfeito. "Mérito da SAD, da direção do clube e, principalmente, do Hugo Viana, que está a renovar com jogadores muito importantes para nós. Jogadores que têm uma margem de progressão muito boa. Pedro Gonçalves faz-nos muita falta, não só pelo jogador que é, mas também pelos golos que marca. Fico muito feliz. Tenho ideia de que possa haver mais alguma renovação nas próximas semanas. Mais que ir procurar fora, queremos manter os nossos jogadores", defendeu.

Em relação ao adversário de amanhã, Amorim sabe que a pressão está do lado do Sporting e tem plena noção das prováveis dificuldades que a equipa de Pepa vai criar aos seus jogadores. "O grande perigo vem da equipa que o Guimarães é. Dos jogadores que coloca na frente. Se joga o Rochinha e o Edwards, mudam os lados. Se joga o Quaresma, jogam mais abertos. O Pepa trouxe algumas coisas do Paços de Ferreira. Se o Vitória de Guimarães perder em Alvalade não será um problema, se acontecer o contrário, será um problema para o Sporting São muito fortes a atacar, porque têm muito talento, são uma equipa que está bem trabalhada. Quando se pressiona alto e se ataca muito é difícil. Nós sabemos disso, porque também temos essa dificuldade", admitiu.

O Sporting segue no terceiro lugar, com 23 pontos, enquanto o V. Guimarães está na sétima posição da tabela.