Rúben Amorim: "A pressão aumenta, mas estamos preparados"

O treinador do Sporting recusou qualquer deslumbramento na equipa antes do duelo com o Moreirense. Sobre a possível saída de Nuno Mendes, mostrou-se tranquilo: "Tem uma cláusula alta".

Rúben Amorim descartou, este domingo, qualquer cenário de deslumbramento nos jogadores do Sporting, numa altura em que o final do campeonato se aproxima e os leões seguem em posição privilegiada para conquistarem o título.

"Deslumbramento? Os jogadores têm de ter noção que isto muda de um momento para o outro", explicou o técnico dos leões, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de segunda-feira com o Moreirense, um adversário que Rúben Amorim espera "atrevido".

"A tranquilidade que tem permite-lhes encarar estes jogos de outra forma, sem a pressão dos pontos. É difícil ganhar em casa do Moreirense, mas também era em casa do Tondela, que vinha de cinco vitórias consecutivas, e conseguimos. No último jogo já mostrámos uma forma diferente e queremos continuar a melhorar a equipa", frisou.

Seguindo a mesma linha de discurso, o técnico rebateu uma eventual pressão acrescida pelo triunfo do F. C. Porto na véspera (2-1 ao Santa Clara).

"A pressão é sempre a mesma. Já tivemos fases em que estávamos mais pressionados, como no início da época. Agora somos uma equipa mais experiente, a pressão aumenta sempre um pouco no final da época, mas estamos preparados".

Já sobre o propalado interesse de vários emblemas de topo do futebol europeu no jovem lateral Nuno Mendes, de 18 anos, Rúben Amorim brincou com a situação.

"O Nuno Mendes não está preparado para sair este ano, nem no próximo. Talvez daqui a cinco anos (risos). Queremos ficar com os melhores, mas o mercado tem leis. Sabemos que temos de vender, mas ele tem uma cláusula alta e está feliz aqui. Estamos tranquilos em relação a isso", concluiu.