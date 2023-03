Ruben Amorim: "Acredito mais do que o sportinguista mais ferrenho"

O Sporting empatou a duas bolas contra o Arsenal e deixa tudo em aberto para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, em Londres.

Eliminatória: "Está aberta, é difícil obviamente. O Arsenal é uma equipa que empurra as outras para a frente da sua área, temos de ter capacidade de defender. Estaria mais aberto com um 2-1 ou 3-1, como tivemos oportunidade de fazer, mas, depois de hoje, acreditamos mais que é possível".

Arbitragem: "Não vou estar a falar, em vez de eu falar vocês analisam as imagens e cada um tira as suas ilações. Olhar para a exibição e agora olhar para o Boavista e utilizar o que aconteceu hoje para a 2.ª mão".

PUB

Lance falhado de Paulinho: "Teria que acontecer algo assim, é o resumo da nossa época. As vezes as coisas estão para acontecer e alguma coisa traz-nos um bocadinho para trás. Temos de continuar a trabalhar e a sorte vai mudar".

Lesão de Bellerín: "Acho que não é grave. Teve um pequeno toque e não conseguiu vir hoje, esperamos avaliá-lo amanhã outra vez para que possa estar apto para o Boavista e para a 2.ª mão".

Baixas de Morita e Coates: "São importantes, é evidente que temos outros. Precisamos muito da capacidade do Morita ter a bola, e o Coates às vezes a jogar subidos não se nota muito a importância dele a retirar lances de cabeça junto à área, mas contra o Arsenal a forma como organiza a equipa e a jogar em bloco baixo tem capacidade que mais ninguém tem".

Já Gonçalo Inácio, autor do primeiro golo dos leões, revelou que o Sporting podia ter vencido. "Jogámos contra uma grande equipa, mas podíamos ter conseguido a vitória. Entrámos bem, isso deu-nos confiança e crescemos. Depois de sofrer, empatámos e reentrámos no jogo. Estamos dentro da eliminatória. Podíamos ter matado a eliminatória se tivéssemos feito o 3-1, mas depois sofremos o 2-2. Podíamos ter feito mais. Temos de focar no próximo jogo porque é assim que vamos chegar lá", disse.

Paulinho marcou o segundo golo do Sporting e também expressou que os leões podiam ter saído com um resultado melhor. "Sentimos que podíamos ter saído com mais. O Arsenal joga muito bem, é difícil contrariar a posse de bola deles, mas sentimos que se ganhássemos não seria injusto. São duas oportunidades que tive. Uma entrou, a outra não. É muito difícil jogar contra nós aqui quando estamos unidos. Sentimos como ficam os adversários, sentimos o empurrão dos adeptos. Sofremos o 2-2 de uma forma ingrata, estranha. Podíamos ter feito o 3-1", explicou.