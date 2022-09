Ruben Amorim: "Adán salvou-nos"

O treinador do Sporting destacou a importância do triunfo diante do Eintracht Frankfurt, para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Foi uma primeira parte em que começámos a jogar da mesma forma, mas que começou com mau passe de Ugarte. Adán salvou-nos. Evitámos o golo do Eintracht Frankfurt. Depois, fizemos aquilo que treinámos. Havia espaço do lado contrário, os nossos médios começaram a ter espaço. A segunda parte foi diferente e criámos mais perigo. O jogo partiu-se um bocadinho. Não queríamos, mas aproveitámos isso. Controlámos bem depois dos golos. Fizemos três golos, numa vitória que se ajusta. Ao primeiro golo ganhámos confiança. Já tivemos jogos de campeonato que foi ao contrário. Ganhámos confiança. Foi uma primeira parte mais pressionante do Eintracht", começou por dizer Ruben Amorim, destacando a importância do triunfo mas com cautela.

PUB

"Este triunfo é importante para o momento. Ganharam um jogo da Liga dos Campeões, mas são oitavos da Liga. Não são tão maus para estarem em oitavo. Vão dizer que são os maiores e eu não quero que eles andem de um lado para o outro", concluiu.

O Sporting venceu (3-0), esta quarta-feira, o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Marcus Edwards, Trincão e Nuno Santos marcaram os golos. Foi a primeira vez que o clube de Alvalade venceu um jogo na Alemanha. Com este resultado, o clube de Alvalade está na liderança do Grupo D, com três pontos. Ainda esta quarta-feira, o Tottenham recebe o Marselha, no outro jogo do grupo.