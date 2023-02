Ruben Amorim: "Adán tem errado aqui e ali durante a época "

Ruben Amorim mantém confiança total em Adán, apesar do erro que custou um golo ao Sporting frente ao Midtjylland, na primeira mão do play-off da Liga Europa. "O Adán tem errado aqui e ali durante a época e tem muita visibilidade. Quantos jogadores só tinham de empurrar a bola e não o conseguiram? ", questionou, em conferência de Imprensa, neste domingo, em Alcochete,

Com 35 anos, o espanhol continua de pedra e cal na baliza dos leões. "Fizemos a avaliação de quantas vezes tocou na bola e acertou, que boas decisões tomou. Depois partimos daí para preparar o jogo com o Desportivo de Chaves. Senti o António, que é muito experiente, bastante confiante", acrescentou.

Frente ao Chaves, vai cumprir o centésimo jogo como treinador dos leões. "É muito difícil escolher o melhor momento, mas apesar de já ter passado um tempo, ter sido campeão foi o melhor momento. O pior momento? Vários. Mesmo quando vencemos e a equipa não deu o que eu queria, esse é um mau momento", revelou. A família é o seu apoio. "É a minha prioridade, nunca iria para lado nenhum sem a minha família. Sou bastante jovem, sinto-me realizado e se calhar nasci mais para ser treinador do que jogador".

A equipa está há dois jogos sem vitórias e o treinador pediu paciência. ""Consigo sobreviver a estas fases, é mais fácil do que pensava. Ficámos sem dormir, mas é algo que se pode gerir. Isto vai dar muito jeito no futuro, mas custa muito. Crescemos com estas fases, sei que vou ser melhor treinador e que a equipa vai ser melhor no futuro".

O Chaves é o adversário de amanhã do Sporting e Amorim desvalorizou as suas numerosas ausências. "Ultimamente, quando se joga contra o Sporting, há sempre muitas baixas nos adversários. O Midtjylland não jogava há dois meses e foi difícil para nós. Temos de disputar o jogo independentemente de quem está no outro lado".

O Estádio José de Alvalade tem registado um número inferior de assistências. "Os adeptos são o reflexo da nossa época e temos de perceber. Também temos de perceber que houve muitos jogos a uma hora tardia. Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas e temos de perceber que estamos no quarto lugar e que fomos eliminados da Taça de Portugal e da Taça da Liga".