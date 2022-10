Ruben Amorim: "Adeptos têm sido justos nas críticas"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, fez, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo com o Casa Pia, da 10ª jornada da Liga, onde referiu que as críticas dos adeptos ao mau momento da equipa são justas.

"Quanto a mim, têm sido justos. Quando ganhávamos ou perdíamos jogos difíceis de encaixar, eles estavam sempre lá. Desta vez, eliminados da Taça e mal no campeonato, temos de encaixar tudo o que os adeptos nos quiserem mostrar. Faltou-nos qualquer coisa contra o Varzim. Temos de aumentar a fome. Temos de ser mais agressivos e marcar mais golos. Os adversários chegam lá e marcam um golo e tem sido um problema", começou por dizer Ruben Amorim.

Para mudar o momento da equipa, o técnico garantiu que o Sporting não vai investir de forma agressiva no mercado de transferências de janeiro. "Não vai haver revolução. Não haverá ataque ao mercado. Temos miúdos a surgir e, se calhar, temos de criar oportunidades", defendeu.

PUB

Amorim reforçou ainda a ideia de que a culpa dos maus resultados da equipa nos últimos jogos será sempre do treinador. "Sei o clube que represento. A culpa será sempre minha. Serei o responsável. Se tiver de seguir em frente, seguirei. É assim que quero funcionar. Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis são outros. Ainda há objetivos. O responsável serei eu", acrescentou.

O encontro com o Casa Pia será importante para regressar às vitórias e levantar a moral da equipa. "Estamos a perder um pouco da chama e temos de a fazer voltar. É um jogo importantíssimo para nós para nos juntarmos mais à frente", explicou.

Ruben Amorim comentou ainda um alegado interesse do Aston Villa para substituir Steven Gerrard no cargo de treinador. "Nada a dizer sobre outros clubes, sou treinador do Sporting", concluiu.