Rúben Amorim admite que tem de melhorar comportamento

Rúben Amorim, treinador do Sporting, admitiu, esta sexta-feira, que necessita de melhorar a sua postura no banco, no sentido de evitar novas sanções. "Os castigos são o que são, tenho de melhorar o meu comportamento, creio que vou melhorar. Mas em relação à dualidade de critérios dos árbitros não vou comentar", disse, entre sorrisos, durante a antevisão do encontro dos leões com o Farense, agendado para sábado, em Alvalade.

Relativamente ao mercado, admitiu a chegada de reforços. "Continuamos a acompanhar jogadores que queríamos no passado. Quem vier é para fazer parte do projeto do Sporting, não será para apenas disputarem algumas partidas", salientou, sem fazer qualquer comentário sobre o potencial interesse em Paulinho e Matheus Reis.

O técnico voltou a dizer que os leões não são a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. "Isso só pode ser avaliado um pouco de semana a semana. A equipa está num momento bom mas pode mudar porque vamos ter fases menos boas", acentuou.