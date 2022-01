Ruben Amorim afirma que "reparo" a Nuno Santos foi usado para castigar jogador

André Bucho Hoje às 19:08 Facebook

Técnico dos leões retrata-se das declarações sobre português, que esta semana foi suspenso pelo Conselho de Disciplina. Admite que ausência de Carvalhal pesará para o Braga.

"Fiz um reparo ao Nuno, não o deveria ter feito porque foi utilizado para justificar um castigo que nunca aconteceria. Não me quero alongar, estive a ver as imagens, ele lançou água para a bancada e no relatório saiu que fez um gesto obsceno, que não vi nas imagens. Se mostrarem, estarei aqui na próxima semana. Perguntei ao jogador e ele também me disse que não. O que retiro é que o Sporting faz muito bem em defender o jogador. Eu e o Presidente fizemos esse reparo. Não me parece justo, o Nuno tem de aprender e eu também tenho de aprender porque não tenho de dar reparos, pensei que estava a ajudar o Nuno mas só ajudei ao castigo", explicou o treinador do conjunto verde e branco, na antevisão do encontro de sábado [20.30 horas] frente ao Braga.

Sobre a ausência de Carlos Carvalhal do banco de suplentes dos minhotos, Amorim, que recentemente também falhou encontros dos leões após contrair covid, afirma que faz sempre diferença à equipa. "Faz falta o treinador junto da equipa. Se num treino faz falta, e todos o podem dizer, num jogo então tem muita influência, mesmo transmitindo as ideias pela equipa técnica. E é sempre muito difícil para o treinador. No último jogo da temporada passada com o Braga estava castigado e foi difícil. Obviamente que as equipas precisam do treinador junto deles, mas não é decisivo."

Quando aos arsenalistas, que o conjunto verde e branco já venceu por duas vezes esta temporada, disse terem "uma identidade muito vincada" e que as recentes apostas de Carvalhal serviram apenas para "mudar as características individuais, que são muito importantes". "O Graga vai-se adaptar ao jogo, nós também. Sabemos os pontos fortes e quem estiver mais intenso vai vencer o jogo", assumiu.

O mercado de transferências foi também motivo de conversa na antevisão à partida, com o técnico dos campeões nacionais a esquivar-se das perguntas de Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, mas a afirmar que as situações de Tiago Tomás, que pode ser cedido, e Eduardo Quaresma, emprestado ao Tondela mas que pode regressar a Alvalade, estão "a ser analisadas", aproveitando também para abordar a "relação especial" que tem com a admistrição liderada por Frederico Varandas, questionado sobre as eleições do Sporting de 5 de março, mas que "essa é uma questão dos sócios, que olham para tudo no clube e decidam".