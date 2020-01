Rúben Amorim: "Agora a Taça já não conta nada"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:07 Facebook

O treinador dos minhotos deixou, esta segunda-feira, uma mensagem ao plantel e avisou que, a partir de agora, a Taça da Liga conquistada no sábado frente ao F. C. Porto "já não conta para nada".

Depois de eliminar o Sporting nas meias-finais e derrotar o F. C. Porto no sábado, Rúben Amorim conquistou o primeiro troféu ao serviço do Braga e continua a somar apenas vitórias desde que chegou aos arsenalistas. Face ao sucesso, o treinador fez questão de deixar uma mensagem ao presidente, António Salvador, e aos jogadores durante a receção na Câmara Municipal de Braga.

"A principal razão para eu estar aqui é o presidente. Quero agradecer ao adeptos, acho que houve um ambiente diferente em Braga, mas queria falar para os jogadores. Foram vocês que fizeram de mim treinador, fizeram um trabalho espetacular, queria agradecer publicamente, acho que não o fiz suficientemente no sábado. São a razão para eu provar a muita gente que tenho condições para dirigir este clube a vitórias", começou por dizer, ambicionando, agora, mais títulos.

"Agora, a Taça sai daqui para o museu, já não conta nada, temos de continuar esta caminhada. Obrigada pelo que têm feito por mim este mês. Sá Pinto? Esse assunto esta encerrado. O Sá Pinto fez um excelente trabalho, não esteve tão bem no campeonato. A nossa equipa técnica chegou depois e temos tido a sorte, e mérito, de ter tido bons resultados. Agora é esquecer isso. Esse assunto está encerrado e queremos continuar esta caminhada", concluiu.