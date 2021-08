Ruben Amorim: "Alterações no onze? Precisamos de toda a gente viva"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:44 Facebook

O treinador do Sporting deixou elogios à equipa pela exibição conseguida diante da Beleneneses SAD e explicou as mudanças no onze.

"Os golos fizeram diferença e deram razão ao que foi o jogo. Tivemos muitas oportunidades, fizemos um excelente jogo, rodámos muito bem a bola e cansámos o Belenenses. Tivemos boa reação à perda de bola, controlámos bem e não demos oportunidades ao Belenenses. Isso significa que fizemos um bom jogo", começou por dizer Ruben Amorim.

Para este duelo, o técnico promoveu duas alterações no onze, com as entradas de Neto e Nuno Santos, em deterimento de Feddal e Jovane. Amorim vincou que tal decisão serve para provar que todos estão "vivos".

"Durante a semana eles trabalharam bem e o Feddal e Jovane tiveram um toque. O Neto e o Nuno Santos fizeram uma excelente semana e a equipa precisa de sangue novo para os próximos jogos. E eles estão todos preparados, como mostraram hoje. O Feddal fez um grande jogo em Braga, o Jovane fez um golo e uma assistência, foi decisivo. Não teve nada a ver com isso. Apenas precisamos de toda a gente viva para fazer a equipa mais forte", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Belenenses SAD na terceira jornada da Liga. Gonçalo Inácio e Palhinha marcaram os golos. Azuis ficaram reduzidos a dez perto do fim. Com este resultado, o Sporting passa a somar nove pontos, os mesmos de Benfica e mais três do que F. C. Porto, que tem menos um jogo, Sporting de Braga e Gil Vicente. O Belenenses SAD continua sem pontuar.