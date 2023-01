Rúben Amorim antevê jogo com o Vizela: "Ganhar e voltar a não sofrer"

JN Hoje às 13:13 Facebook

Na antevisão ao duelo com o Vizela, da 17.ª jornada da Liga portuguesa, Rúben Amorim antevê "um bom desafio" e espera vencer sem sofrer golos. Sobre uma possível saída de Pedro Porro, mostrou-se pouco convicto de que possa acontecer em janeiro.

Rúben Amorim vê no Vizela "uma boa equipa", mas lembra que o Sporting tem de "ganhar o jogo e voltar a não sofrer". "Vai ser um bom desafio", vincou, para o qual voltará a contar com Morita, mas não com o jovem Mateus Fernandes. "Vai voltar à equipa B. Não é mau, faz parte do processo", explicou.

O treinador do Sporting abordou ainda a inconsistência revelada pela equipa ao longo desta temporada. "Isso tem que ver com a mentalidade. O jogar sempre para ganhar é uma coisa que se cria. Os jogadores estão num clube grande e têm de superar etapas. É preciso equilibrar", referiu.

Sobre o mercado, Amorim não acredita que Pedro Porro possa sair em janeiro. "Ou existe um clube que bata a cláusula e o Porro queira sair, ou não sai", revelou.

O técnico leonino também falou sobre Chermiti, avançado de 18 anos que se estreou pela equipa principal no dérbi com o Benfica, na última jornada, mas que ainda não renovou com o Sporting: "Tudo nele diz que pode ser um jogador de sucesso, mas é preciso ter calma. Pode vir a ser uma referência no Sporting e na Seleção".

Questionado sobre o seu futuro no clube, Rúben Amorim foi claro: "Acredito que ficar no quarto lugar no Sporting seja difícil de digerir mas, no dia em que me quiser dispensar, o clube não precisa de me pagar mais nada, só até ao último dia. Nem é preciso cláusula".

O Sporting recebe o Vizela esta sexta-feira, num jogo com início agendado para as 21.15 horas, em Alvalade. Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, será o árbitro do encontro.