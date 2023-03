Ruben Amorim apontado ao Tottenham

JN Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O nome do treinador do Sporting foi, esta quinta-feira, apontado ao comando técnico do Tottenham.

Fora da Liga dos Campeões - foi eliminado nos oitavos de final, diante do Milan de Rafael Leão - e eliminado das Taças, o Tottenham não vive das melhores épocas e, por isso, já estará à procura de uma alternativa a Antonio Conte, cujo contrato com os "spurs" termina no final da temporada. E, segundo o "The Athletic", o nome de Ruben Amorim faz parte de uma restrita lista na qual estão ainda os nomes de Luis Enrique, Oliver Glasner e Luciano Spalletti

Amorim chegou ao clube de Alvalade em 2020 e, ao serviço dos leões, conquistou uma Supertaça, um campeonato e duas Taças da Liga. O treinador tem um contrato válido com o Sporting até 2026, depois de ter renovado em novembro.

PUB

Esta quinta-feira, a partir das 17.45 horas, os leões defrontam o Arsenal para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.