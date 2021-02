Rúben Amorim: "As coisas mudam de um momento para o outro"

JN Hoje às 16:51 Facebook

O treinador sportinguista explica por que continua sem assumir a candidatura dos leões ao título, apesar da vantagem já significativa em relação aos rivais: "Bastam duas derrotas e..."

O Sporting pode ficar com oito pontos de avanço para o segundo classificado, se, esta terça-feira, derrotar o Gil Vicente, mas nem isso faz Rúben Amorim mudar de ideias, e muito menos de discurso, no que diz respeito à luta pelo título.

"[Não assumir a candidatura] É uma questão de coerência. As coisas mudam, da mesma forma que mudaram num mês, em que aumentámos a vantagem, no próximo podem mudar para o contrário. A equipa continua a ser nova, mudámos muito do ano passado para este e sabemos que ainda vamos sofrer muito. Não tendo conhecimento de resposta a momentos maus, porque não houve muitos, é coerência", explicou, esta segunda-feira, na antevisão ao duelo com os gilistas.

Salientando que "o futebol é o momento", Rúben Amorim abordou ainda um eventual interesse de outros clubes na sua contratação.

"Não é nada que me preocupe. Já tenho alguns anos disto e bastam duas derrotas para no dia seguinte vir nas capas "Sporting sonda Abel" ou qualquer coisa diferente. As coisas mudam de um momento para outro", completou.