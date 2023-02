Ruben Amorim: "As pernas dos jogadores pesavam 200 quilos"

Depois do empate a uma bola frente ao Midtjylland, o técnico leonino lançou as atenções para a falta de confiança do grupo de trabalho depois dos resultados mais indesejados nos últimos jogos.

O início do jogo foi, na visão de Ruben Amorim, aceitável: "Começámos bem, mas fomos perdendo confiança ao longo do jogo. Sentimos muito o ambiente", referindo-se à contestação dos adeptos.

Como antigo jogador, o treinador dos leões referiu que era importante passar a mensagem de que também ele, nos tempos de futebolista, viveu momentos de menor apoio por parte dos adeptos da casa: "Resta-me passar-lhes a mensagem que também já passei pelo mesmo e que isto vai passar com o tempo".

PUB

Ainda relativamente à exibição menos conseguida pelo conjunto de Alvalade, Ruben Amorim sublinhou: "Já vi os melhores jogadores, em clubes grandes, a sentir o mesmo que eles estão a sentir. Hoje não deram mais porque não conseguiram. As pernas deles pesavam 200 quilos e a bola parecia quadrada. Temos duas opções: ou ajudá-los a ultrapassar isto ou criticá-los. E vamos ajudá-los para ir ganhar a Chaves e se jogarmos bem, vamos ganhar na Dinamarca também".