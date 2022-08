Ruben Amorim: "As pessoas em casa gostaram, o treinador do Sporting nem tanto"

No rescaldo do jogo com o Braga, o treinador do Sporting considerou que os leões "deviam ter controlado melhor o jogo".

"Foi um jogo emotivo, com muitos golos e várias ocasiões, mas deveríamos ter controlado melhor o jogo, estivemos em vantagem várias vezes. Temos de ser uma equipa mais adulta. Deixámos sempre o Braga voltar ao jogo, mérito deles, mas também demérito nosso. Faltou-nos aquele instinto matador. Perdemos dois pontos. Faltou-nos essa qualquer coisa que sempre tivemos em outros jogos", começou por dizer Ruben Amorim, vincando que a equipa de Alvalade devia ter sido mais "agressiva" antes do terceiro golo dos minhotos.

"Tínhamos de ser mais agressivos nesse momento. É frustrante, mas é futebol. As coisas em casa gostaram, o treinador do Sporting nem tanto e os adeptos do Sporting também não. O campeonato é longo, temos de ganhar o próximo jogo. O bom disto é que podemos melhorar muito, ou nem digo melhorar, mas estar ao nosso nível. Olhando para todo o jogo, podemos melhorar muito. É o lado bom. Vamos trabalhar", concluiu.

Braga e Sporting empataram (3-3), este domingo, na Pedreira, em jogo a contar para a primeira jornada da Liga. Pedro Gonçalves, Banza, Nuno Santos, Niakaté, Marcus Edwards e Abel Ruiz marcaram os golos do encontro. Ao protagonizarem o segundo empate da prova, minhotos e leões ficam a dois pontos de um quarteto de equipas que já venceram na primeira ronda: F. C. Porto, Benfica, Estoril Praia e Vizela.