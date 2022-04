Ruben Amorim: "Assobios? Não estávamos a jogar bem"

JN Ontem às 23:18 Facebook

Treinador sportinguista reconheceu dificuldades na receção ao Paços de Ferreira, mas considera que os leões venceram "justamente".

Após a vitória sobre o Paços de Ferreira, este domingo, Ruben Amorim mostrou-se compreensivo com a impaciência dos adeptos e desvalorizou alguns assobios provenientes da bancada.

"O jogo foi o resumo de uma época, houve muita ansiedade no estádio e passou um bocadinho para a equipa. Houve assobios e já não me lembrava [da última vez que os ouvi] porque não estávamos a jogar bem, seja a ligar e também na construção estávamos com dificuldades", referiu, após o encontro.

Ainda assim, o treinador do Sporting deixou palavras elogiosas para os leões.

"Foi um bom resultado, criámos várias situações. Tivemos várias ocasiões para fazer o segundo golo e a partir daí, de fazer o 2-0, controlámos o jogo. Vencemos justamente, com zero remates perigosos do adversário", salientou.

Com este triunfo, o Sporting reduziu, à condição, a desvantagem para o líder F. C. Porto e mantém em aberto a luta pelo título.

"Enquanto matematicamente for possível, tudo pode acontecer no campeonato. Continuo a acreditar que conseguimos preparar cada jogo durante a semana e levar os três pontos nos seis jogos que faltam", disse Ruben Amorim.