Ruben Amorim assume: "Acho que o Arsenal vai ser mais forte"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, fez a antevisão do duelo desta quinta-feira com o Arsenal, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. O técnico não poupa elogios ao "líder do melhor campeonato do Mundo", lembra que no Emirates se joga "até ao 98º minuto", mas garante ambição total dos leões em Londres.

"Estou à espera de um jogo muito difícil, contra uma equipa que vai entrar com outra velocidade, que não teve em Alvalade. Eles já nos percebem melhor, nós vamos fazer o nosso melhor, mas acho que o Arsenal vai ser mais forte. Vejo um duelo com elevado grau de dificuldade, mas temos a nossa ambição, queremos ter bola, mas teremos de seguir o que o jogo ditar. Poucas equipas ganharam ao Arsenal esta época, sobretudo em casa deles, e jogam sempre até ao 98.º minuto", afirmou Ruben Amorim em conferência de imprensa, já em Londres.

"O Arsenal tem sempre as mesmas rotinas, independentemente de quem joga - o que se altera são as características dos jogadores. Não digo que facilitaram no primeiro jogo, mas de certeza que nos conhecem melhor", acrescentou o treinador, garantindo que, mesmo em caso de eliminação, o duelo em Inglaterra não é o final de nada

"Não os quero [jogadores] a pensar que isto é um jogo-extra. Estamos aqui por direito, viemos da Liga dos Campeões e só não passamos por alguma infelicidade. Mas do outro lado, está uma das melhores equipas do Mundo. Este não é o jogo da nossa vida, é mais um passo do nosso trajeto. Podíamos ter feito um resultado melhor em Alvalade, mas o Arsenal também teve oportunidades para marcar mais", lembrou.

"Queremos vencer todos os jogos e se formos capazes de eliminar o Arsenal, podemos ir longe na prova. É uma grande noite europeia, frente a um grande rival, mas também não quero que os jogadores pensem que isto é um ponto final de alguma coisa. É mais um passo na nossa caminhada", defendeu.

Ruben Amorim tem sido apontado como possível futuro treinador de várias equipas inglesas, mas voltou a garantir fidelidade aos leões: "Não é que as notícias me passem ao lado. É bom, mas, até pela minha carreira como jogador, sei que o futebol é o momento e tudo pode desaparecer num instante. Estou num clube onde estou feliz, trabalho com pessoas de quem gosto e tenho um bom contrato. A nossa ideia é continuar o nosso projeto no Sporting. Gosto sinceramente dos meus jogadores e sei que o que fizermos em campo terá importância, mas quero ganhar pelos meus jogadores, pelo clube onde estou e não por se falar de mim em Inglaterra".

Também presente na conferência de Imprensa esteve Paulinho e Ruben Amorim foi questionado se o avançado terá um papel fundamental, até porque o Arsenal ainda não sofreu golos em casa, esta época, na Liga Europa.

"O Paulinho não precisa de fazer história, só têm de dar o máximo. Tudo o que acontecer de bom será responsabilidade dos jogadores, o resto é culpa minha. Eles têm de se divertir em campo, podemos vencer e seguir em frente", afirmou o técnico.