Rúben Amorim avança com o mesmo onze que empatou o clássico

Nuno Barbosa Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Adán; Neto, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Mendes; Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Jovane Cabral foram os onze jogadores escolhidos por Rúben Amorim para jogarem de início frente ao Santa Clara. O pontapé de saída desta partida está marcado para as 18 horas de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, onde decorre o jogo.

Rúben Amorim avança com o mesmo onze que, na pretérita jornada, empatou com o F. C. Porto, em Alvalade, por 2-2. No banco, o treinador do Sporting tem Maximiano, Sporar, João Mário, Tiago Tomás, Gonzalo Plata, Borja, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Joelson.

Relativamente a Vietto, que garantiu o empate frente ao F. C. Porto com um golo ao minuto 87, esse está de saída do Sporting e já nem sequer entra nas opções para esta partida.

Marco; Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso, Tassano; Carlos Jr., Anderson Carvalho, Costinha, Mansur; Thiago Santana e Lincoln foi o onze escolhido pelo treinador do Santa Clara. Daniel Ramos terá no banco André Ferreira, Ramos, Rashid, Lucas, Ukra, Romão, Nené, Jean Patric e Shahriyar.

Lucas Marques, no Santa Clara, e Eduardo Quaresma e Tabata, no Sporting, são baixas para esta partida, devido a lesão.

O árbitro nomeado para dirigir esta partida dá pelo nome de Manuel Mota e pertence à Associação de Futebol de Braga. Jorge Fernandes e Paulo Miranda serão os assistentes. Quanto ao VAR, esse é da AF Porto e chama-se Vasco Santos.

Santa Clara e Sporting somam os mesmos sete pontos, sendo que os leões têm um jogo a menos, o da primeira jornada da Liga, frente ao Gil Vicente, adiado devido a surto de covid-19 nas duas equipas.