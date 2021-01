Rúben Amorim: "Carlos Carvalhal tem razão. Fomos eficazes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:04 Facebook

O treinador do Sporting achou o resultado diante do Braga "justo" e deixou elogios à equipa, salientando, no entanto, que há "ainda muito a melhorar"

"Acho que o Carlos Carvalhal tem razão, pois fomos eficazes. O Pote e Nuno Santos não estavam muito bem. Não conseguíamos definir bem, tivemos alguma dificuldade, mas fomos eficazes, muito rigorosos na forma de defender. Muitas vezes o Braga deu o 1x1 e nós não aproveitámos isso. Vimos isso com o Sporar e o Nuno Santos. Temos muito a trabalhar, fomos eficazes, mas acho que no final merecemos a vitória. Todos os que entraram mudaram um pouco o jogo, somos uma equipa muito unida e estamos preparados para tudo", começou por dizer Ruben Amorim, destacando que a equipa não é candidata ao título.

"Desde Guimarães que tivemos problemas no controlo de jogo. Somos uma equipa que temos de melhorar em todos os aspetos. Quando falam em títulos, eu nunca mudei o meu discurso. Eu não olho para o jogo e digo: 'Ganhámos 2-0 ao Braga e estamos bem.'. Não temos muito a melhorar. Agora tenho de dar os parabéns a equipa. Título? Somos candidatos a vencer o próximo jogo e é isso que vamos fazer", concluiu o técnico.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, o Braga, em Alvalade, na 12.ª jornada da Liga. Os golos surgiram apenas na segunda parte. Paulinho marcou no início, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, Pedro Gonçalves inaugurou o marcador, voltando aos golos depois de quatro jogos em branco, e Matheus Nunes fechou a contagem depois de uma grande jogada de Sporar.