Rúben Amorim: "Chelsea? Sou muito feliz aqui"

Rúben Amorim garantiu, nesta sexta-feira, que vai "rodar a equipa" no duelo frente ao Portimonense, devido ao desgaste físico provocado pelo encontro diante do Eintracht Frankfurt, na Liga dos Campeões, e sobre o alegado convite do Chelsea lembrou que tem mais um ano e meio de vínculo com os leões.

"O projeto em que estou é o que eu quero. Sou muito feliz aqui. Se confirmo interesse? Não tenho nada para confirmar. É a mesma história do Ronaldo", acentuou, em declarações em Alcochete.

Relativamente ao duelo de sábado com o conjunto algarvio, no Estádio José de Alvalade, o treinador afirmou que a equipa está preparada psicologicamente. "Aconteça o que acontecer, o Portimonense vai continuar à nossa frente, tem vantagem de cinco pontos. O público vai ficar ansioso se os centrais trocaram muito a bola ou se o Adán não for rápido na reposição de bola mas temos 90 minutos para marcar. O jogo será diferente da Alemanha".

O Sporting vai ter várias alterações mas o técnico não confirmou se Paulinho será titular. "Os jogadores estão muito cansados, teremos de defender bem. St. Juste? Não vai estar e é provável que não esteja antes da paragem da seleção", disse.

O Sporting recebe o Portimonense, sábado, pelas 18 horas.