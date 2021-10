Ruben Amorim: "Classificação? Basta um empate que muda outra vez tudo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:52 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória diante do Vitória de Guimarães, o treinador do Sporting considerou que as equipas foram "muito organizadas" e abordou a veia goleadora de Coates, que voltou a ser decisivo.

"Foi um jogo com duas equipas a quererem ganhar, bem organizadas, ambas a querer ter bola. Penso que começámos melhor, tivemos oportunidades, fizemos golo, foi anulado, depois uma bola parada novamente a abrir o marcador. O Vitória é perigoso nas transições, controlámos bem na primeira parte, mais do que na segunda. A abrir a segunda parte podíamos ter feito o 2-0. Nós precisamos do segundo golo ou até do terceiro para serenar um pouco a equipa, apesar de ela estar confortável a defender. Depois, nos últimos minutos, assim que perdemos intensidade na pressão frente, assim que começa a surgir algum cansaço, os defesas ficam mais longe, os médios têm muita gente, sofremos um pouco mais, mas sabemos defender. Mérito dos jogadores, que vêm de uma grande sequência de jogos, estão a dar tudo e a conseguir ganhar os jogos", começou por dizer Ruben Amorim, abordando ainda a bom momento de forma de Coates, que já marca há três jogos consecutivos.

"Veia goleadora do Coates? É dele. Obviamente que as bolas paradas são muito bem trabalhadas, temos sempre jogadores em todas as zonas, temos bons batedores, nesse caso é bom estar numa equipa grande, onde há bons executantes. É mais um momento do jogo em que a equipa é forte. Classificação? Faltam muitos jogos. São todos muito difíceis. Vale o que vale, basta um empate que muda outra vez tudo. Temos de olhar para o que temos de melhorar. O que aconteceu nos últimos minutos é normal com as falhas que tivemos na pressão, com alguma distância entre os setores", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, em Alvalade, o Vitória de Guimarães para a décima jornada da Liga. Coates voltou a ser decisivo. Com este resultado, os leões ascenderam ao segundo lugar, com os mesmos 26 pontos do líder F. C. Porto, que venceu, em casa, o Boavista por 4-1, e mais um do que o anterior comandante Benfica, que empatou (1-1) no reduto do Estoril Praia.