Ruben Amorim com tridente a postos para atacar

Ruben Amorim pode recuperar o tridente composto por Marcus Edwards, Trincão e Pedro Gonçalves para a visita ao Casa Pia.

No início da época, o treinador leonino utilizou este trio de ataque por várias vezes - os três atacantes entraram no onze inicial em nove dos primeiros 15 jogos da temporada - e, dada a ausência de Paulinho, por lesão num pé, e o rendimento de Chermiti na visita a Barcelos, apanhado em fora de jogo por quatro vezes, dado que mereceu críticas por parte do treinador ao avançado - Ruben Amorim pode voltar a testar a solução. Nestes nove jogos em que os três atletas alinharam de início, o trio marcou por oito vezes - três golos para Edwards e Pote, e dois para Trincão - e o Sporting venceu cinco partidas.

No jogo da primeira volta do campeonato, frente ao Casa Pia, em casa, que o Sporting venceu por 3-1, Amorim fez alinhar Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves no onze inicial. No entanto, foi preciso Paulinho saltar do banco, em substituição por Trincão, para a equipa verde e branca recuperar da desvantagem em que se encontrava no início da segunda parte. O avançado português precisou de apenas três minutos, depois de ter entrado aos 54, para dar o empate aos leões, e, aos 59, Nuno Santos deu a cambalhota ao marcador. Pote, aos 65 minutos, de grande penalidade, fechou o resultado em 3-1.