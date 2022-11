Ruben Amorim com um regresso aos treinos do Sporting

O médio Morita está recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos dois jogos do Sporting e já treinou com a equipa leonina esta quinta-feira, na preparação para o encontro de sábado frente ao V. Guimarães.

No treino do Sporting desta quinta-feira, de preparação para o encontro de sábado diante do V. Guimarães, o médio Morita foi a grande novidade no conjunto orientado por Ruben Amorim. O japonês falhou os últimos dois jogos dos leões devido a lesão mas hoje já foi orientado pelo treinador português.

Na sessão estiveram também às ordens de Ruben Amorim os jovens Rafael Nel, Jesús Alcantar, Martim Marques, Pedro Silva e Pedro Sanca. Lesionados continuam Daniel Bragança, Luís Neto e Nuno Santos.

PUB

O Sporting treina novamente esta sexta-feira, às 12.15 horas.