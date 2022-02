Ruben Amorim compara-se a Guardiola: "Aqui é a primária, aquilo já é a universidade"

O treinador do Sporting deixou, esta segunda-feira, elogios ao Manchester City, adversário dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e acordou ainda o final polémico do clássico com o F. C. Porto.

"Uma das grandes facetas da minha equipa é a fé e o acreditar. Acreditamos na nossa ideia, sabendo que vamos defrontar uma das melhores equipas do Mundo, com o melhor treinador da atualidade. Essa fome de vencer faz acontecer coisas especiais, é o que esperamos para amanhã. Queremos deixar os sportinguistas orgulhosos, os jogadores estão com essa ideia, tendo um plano de jogo", começou por dizer Ruben Amorim.

O treinador não escondeu que pode alterar a tática da equipa leonina e destacou a qualidade do clube inglês vincando, porém, que o melhor lateral do mundo não é João Cancelo mas sim Porro e Esgaio e Gonçalo Esteves.

"A minha grande referência sempre foi o Mourinho. O Guardiola neste momento é o melhor treinador do mundo. O City é tudo o que nós ainda não fomos. Aqui é a primaria e aquilo é a universidade. É uma referência para todos os treinadores. Cancelo? O melhor lateral do mundo é o Porro, o Esgaio e o Esteves. Depois, está o Cancelo. Quando o conheci, não tinha a mentalidade necessária. Agora está muito mais maduro. É um dos melhores do mundo. Já via talento nele. O que está a fazer é mérito dele e de jogar em grandes clubes. Gosto imenso dos meus jogadores. Sou realista. Acredito que é possível. E temos que acreditar. Já me surpreenderam. Já fizeram alguns milagres. Acredito que é possível", acrescentou.

Apesar de a competição ser outra, o clássico com o F. C. Porto e a polémica nos minutos finais não foi esquecida e o treinador do Sporting considerou que há muita coisa a mudar no futebol português.

"Pela segunda vez na história, o Sporting está nos oitavos de final da prova, o que se passou não terá consequências na abordagem dos jogadores, acredito que não terá influência nenhuma. O que se passou no Dragão não foi bonito, os intervenientes têm culpa, mas são os oitavos de final. Os meus jogadores são reflexo do treinador, tenho de melhorar também. Os jogadores têm de melhorar, os treinadores também e há muita gente à volta do futebol que também tem de melhorar", concluiu.

PUB

O Sporting defronta, esta terça-feira, em Alvalade, o Manchester City para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.