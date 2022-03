Ruben Amorim: "Conceição aplaudiu amarelo por simulação, achei irónico"

No rescaldo da derrota no clássico, o treinador do Sporting explicou o momento de tensão com Sérgio Conceição no final do encontro e lamentou a grande penalidade que deu o golo do empate à equipa azul e branca.

"Na primeira parte não tivemos as melhores, tivemos as únicas oportunidades. Foi parecido ao jogo com o Sporting de Braga, um penálti mudou o jogo. Ficámos ansiosos para fazer o 2-1. Fomos nós que metemos o F. C. Porto no jogo com um penálti desnecessário. Na segunda mão temos de ganhar, marcar pelo menos dois golos e é isso que vamos fazer. Mudança de táticas ao minuto 70? Eu sabia que a equipa podia fazer o segundo golo. Os nossos laterais podiam saltar mais e não precisávamos de ter tanta preocupação com o central esquerdo. Não mudámos a nossa identidade. Queria ganhar o jogo. É a nossa forma de estar", começou por dizer Ruben Amorim, explicando o momento de tensão com Sérgio Conceição no final do jogo.

"Bate boca? O ano passado estava mais nervoso. Estou aqui há pouco tempo, sou um rapaz novo. Achei irónico o Porro levar cartão amarelo. Foi isso que disse ao treinador. Nunca fui santo, quando sinto, sinto. Há coisas bem piores no futebol português", explicou.

O F. C. Porto venceu (2-1), esta quarta-feira, o Sporting, em Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Sarabia, Taremi e Evanilson marcaram os golos do jogo. Tondela e Mafra disputam, na quinta-feira, o outro encontro da primeira mão das meias-finais da Taça, com a segunda mão a disputar-se entre 19 e 21 de abril.