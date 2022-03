Ruben Amorim condicionado no meio-campo do Sporting

Hoje às 22:05 Facebook

Palhinha acaba castigo, mas está em dúvida e Daniel Bragança apresenta uma entorse

Depois de cumprir castigo de três jogos de suspensão, não é ainda líquido que Palhinha volte ao meio-campo leonino no embate deste sábado (20.30 horas), diante do Arouca, em Alvalade. O médio trabalhou de forma condicionada, devido a mialgia no adutor direito, e encontra-se em dúvida para o confronto com os arouquenses.

Aliada à incerteza do jogador surge também a limitação de Daniel Bragança (entorse no tornozelo esquerdo), que também não treinou. Duas dúvidas que devem levar Ruben Amorim a manter a dupla Matheus Nunes e Ugarte.