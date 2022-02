Ruben Amorim confirma ausência de Pote e aponta obrigação de vencer

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:11 Facebook

Técnico do Sporting fez a antevisão ao clássico de sexta-feira frente ao F. C. Porto.

O Sporting defronta esta sexta-feira (20.15 horas) o F. C. Porto, num jogo importante para as contas do campeonato, visto que os dragões são líderes com mais seis pontos do que os leões, segundos classificados.

Ruben Amorim explicou que é uma "oportunidade de tirar pontos e influenciar o confronto direto", admitindo que, "dependendo do resultado, o campeonato ficará diferente". O treinador dos leões garantiu que é obrigatório vencer, até porque o Sporting não pode encurtar a vantagem para o terceiro classificado Benfica.

Para ajudar a ultrapassar o adversário, Amorim não poderá contar com Pedro Gonçalves, que está com uma fadiga muscular, nem com Pedro Porro, que está castigado por acumulação de amarelos.

Ruben Amorim entende que "o jogo vai ser diferente em relação à primeira volta", visto que "as equipas melhoraram e os jogadores mudaram". "Agora jogamos fora de casa, não temos o apoio dos nossos adeptos, mas é sempre um jogo importante para o campeonato e prevejo um grande desafio", disse.

Relativamente aos elogios deixados por Sérgio Conceição, que revelou estar diante do Sporting mais difícil que já enfrentou desde que é treinador do F. C. Porto, Ruben Amorim disse que "todos gostam de ser elogiados, mas um elogio vale pouco para um treinador". Conceição referiu, após o jogo com o Marítimo, que os elogios de Amorim eram "canções de embalar", algo que o técnico dos leões entende ser uma forma de "não deixar a equipa adormecer".

Ainda no tópico de elogios, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, equipa que o Sporting defronta na terça-feira para a Liga dos Campeões, disse estar "impressionado" com os leões. Ruben Amorim disse, entre risos, que isso eram "canções de embalar" e que apenas está focado em "escalar a grande montanha que é o F. C. Porto".