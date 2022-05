Ruben Amorim confirma que o futuro passa pelo Sporting

JN/Agências Hoje às 16:21 Facebook

Ruben Amorim confirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, que o seu futuro passa pelo comando técnico do Sporting e descartou o avançado argelino Slimani para a próxima temporada.

"É um assunto encerrado. Eu vou seguir o meu caminho e o meu caminho passa pelo Sporting. E o Slimani não faz parte daquilo que eu penso que é a ideia do próximo ano", frisou o técnico leonino, que nem convocou o argelino para o jogo em Portimão.

Quanto aos possíveis substitutos do número 9 do Sporting na próxima temporada, Amorim abordou os nomes de Tiago Tomás, emprestado ao Estugarda, e Rodrigo Ribeiro, jovem da formação leonina.

Vamos fazer essa avaliação dos jogadores que ficam, que vão, vamos falar com os jogadores, pois é importante falar com os jogadores. É uma hipótese, pode voltar. Também temos o Rodrigo Ribeiro a aparecer, mas se calhar é um bocadinho cedo", assumiu Amorim.

De resto, o treinador voltou a recusar falar do mercado de transferências antes do final da época, escusando-se a confirmar se o defesa Jeremiah St. Juste, do Mainz, vai ser reforço dos verdes e brancos, mas admitiu que haverá ajustes no plantel.

"As alterações têm a ver com o entendimento que há dos jogadores que têm de ficar ou têm de sair. Tudo isso é uma gestão que fazemos no fim das épocas e há características que temos de acrescentar à equipa", analisou.

O Sporting visita o Portimonense no sábado, em encontro da 33.ª jornada da Liga com início marcado para as 20:30, no Portimão Estádio, com arbitragem de Rui Costa (Porto). Os leões têm de ganhar e esperar que o F. C. Porto não pontue para continuarem a sonhar com o título.