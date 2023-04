Ruben Amorim dá descanso a quatro frente ao Arouca

JN Hoje às 19:39 Facebook

Para além do lesionado St. Juste, o treinador do Sporting poupa Gonçalo Inácio, Esgaio, Morita e Marcus Edwards, tendo em vista a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Matheus Reis, Diomande, Bellerín e Arthur Gomes são as novidades no onze do Sporting para defrontar, este domingo, o Arouca.

Em relação ao jogo com a Juventus, na passada quinta-feira, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, Ruben Amorim prescinde de Gonçalo Inácio, Morita, Ricardo Esgaio e Marcus Edwards, para além do lesionado St. Juste. Pedro Gonçalves formará com Ugarte a dupla de médio.

Onze do Sporting: Adán; Matheus Reis, Coates, Diomande, Nuno Santos, Ugarte, Pedro Gonçalves, Bellerín, Arthur Gomes, Trincão e Chermiti

Onze do Arouca: Arruabarrena; Sylla, David Simão, Quaresma, Alan Ruiz, Antony, Basso, Uri, Rafael Mujica, Tiago Esgaio e Galovic

O jogo tem início marcado para as 20.30 horas, no Estádio de Alvalade, e contará com arbitragem de Vítor Ferreira. Tiago Martins exercerá as funções de videoárbitro.